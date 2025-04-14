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Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США - РИА Новости, 14.04.2025
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12:18 14.04.2025 (обновлено: 12:43 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011124071.html
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США - РИА Новости, 14.04.2025
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США
Владимир Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева."Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю ,что Америка должна быть где-то посредине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими нежели с Украиной. Я считаю это неправильным", - сказал Зеленский.Он считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, "нет консолидированной позиции" в поддержке Украины. Кроме того Зеленский отметил, что ранее США приостановили помощь и обмен разведанными с Украиной , зная, что "будет очень болезненно"."У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он.Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010944673.html
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сша, в мире, украина, америка, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
США, В мире, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США

Зеленский: Америка ведет теплый диалог с Россией в ущерб украинской стороне

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
"Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю ,что Америка должна быть где-то посредине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими нежели с Украиной. Я считаю это неправильным", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины
11:38
Он считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, "нет консолидированной позиции" в поддержке Украины. Кроме того Зеленский отметил, что ранее США приостановили помощь и обмен разведанными с Украиной , зная, что "будет очень болезненно".
"У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он.
Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
12 апреля, 23:09
 
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