https://ria.ru/20250414/zelenskij-2011228729.html

Зеленский подписал закон о скидке при оплате штрафа от военкомата

Зеленский подписал закон о скидке при оплате штрафа от военкомата - РИА Новости, 14.04.2025

Зеленский подписал закон о скидке при оплате штрафа от военкомата

Владимир Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа от военкомата за нарушение правил воинского учета, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:30:00+03:00

2025-04-14T19:30:00+03:00

2025-04-14T19:31:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа от военкомата за нарушение правил воинского учета, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Депутат Верховной рады София Федина 13 марта сообщала, что парламент Украины принял законопроект о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа от военкомата за нарушение правил воинского учета. "Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", — приводит слова Черногоренко издание "Страна.ua". Издание при этом отмечает, что на сайте Верховной рады отметки о подписании закона Зеленским еще нет. Ранее в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщали, что в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. Отсутствие уточненных персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 411 до 615 долларов).

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

https://ria.ru/20250315/voenkomat-2005206716.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины