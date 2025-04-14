Зеленский подписал закон о скидке при оплате штрафа от военкомата
Минобороны Украины: Зеленский подписал закон о скидке в 50% при оплате штрафа
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа от военкомата за нарушение правил воинского учета, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Депутат Верховной рады София Федина 13 марта сообщала, что парламент Украины принял законопроект о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа от военкомата за нарушение правил воинского учета.
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"Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", — приводит слова Черногоренко издание "Страна.ua".
Издание при этом отмечает, что на сайте Верховной рады отметки о подписании закона Зеленским еще нет.
Ранее в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщали, что в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. Отсутствие уточненных персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 411 до 615 долларов).
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