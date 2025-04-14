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Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории - РИА Новости, 14.04.2025
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06:36 14.04.2025 (обновлено: 10:32 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskij-2011074109.html
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории - РИА Новости, 14.04.2025
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории
Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:36:00+03:00
2025-04-14T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. "Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их (территории. — Прим. ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать", — заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, как для него выглядит справедливый мир. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории

Зеленский: не могу сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины.
"Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их (территории. — Прим. ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать", — заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, как для него выглядит справедливый мир.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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