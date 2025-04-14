Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России
Дроны ВСУ поджидали группы эвакуации ВС России в засадах в Курской области
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона "Мясник".
"Украинские дроны очень часто поджидают эвакуационную группу, это вообще излюбленная тактика противника – ждать эвакуацию", - рассказал он.
По его словам, его медицинские подразделения работали в Курской области с самого начала вторжения, все это время ВСУ специально охотились именно за службами эвакуации раненых и военными медиками. Он также рассказал, как сам попал в подобную ловушку, когда его УАЗ вывозил с передовой четырех раненых.
"Каждая эвакуация - это, конечно же, риск. Мы также подвергаемся атакам дронов. У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены. Минимум четыре человека вывозили... (Дроны) "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы", - рассказал он.
Цель атаки дронов ВСУ на медиков, по его словам, - парализовать их работу, а также попытаться снизить боевой дух среди бойцов ВС РФ. "Наличие медика, наличие этого чувства, этого понимания, что тебя могут спасти, что тебе окажут помощь в случае чего, конечно же, оно очень положительно на боевой дух бойцов действует. И, соответственно, когда ты понимаешь, что в случае ранения за тобой некому прийти, в случае ранения никто тебе не окажет помощь, это очень деморализует", - отметил он.