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Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/zasady-2011075307.html
Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России
Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России - РИА Новости, 14.04.2025
Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России
Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:11:00+03:00
2025-04-14T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
ульяновский автомобильный завод (уаз)
вооруженные силы рф
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона "Мясник". "Украинские дроны очень часто поджидают эвакуационную группу, это вообще излюбленная тактика противника – ждать эвакуацию", - рассказал он. По его словам, его медицинские подразделения работали в Курской области с самого начала вторжения, все это время ВСУ специально охотились именно за службами эвакуации раненых и военными медиками. Он также рассказал, как сам попал в подобную ловушку, когда его УАЗ вывозил с передовой четырех раненых. "Каждая эвакуация - это, конечно же, риск. Мы также подвергаемся атакам дронов. У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены. Минимум четыре человека вывозили... (Дроны) "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы", - рассказал он. Цель атаки дронов ВСУ на медиков, по его словам, - парализовать их работу, а также попытаться снизить боевой дух среди бойцов ВС РФ. "Наличие медика, наличие этого чувства, этого понимания, что тебя могут спасти, что тебе окажут помощь в случае чего, конечно же, оно очень положительно на боевой дух бойцов действует. И, соответственно, когда ты понимаешь, что в случае ранения за тобой некому прийти, в случае ранения никто тебе не окажет помощь, это очень деморализует", - отметил он.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
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курская область, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Вооруженные силы РФ
Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России

Дроны ВСУ поджидали группы эвакуации ВС России в засадах в Курской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона "Мясник".
"Украинские дроны очень часто поджидают эвакуационную группу, это вообще излюбленная тактика противника – ждать эвакуацию", - рассказал он.
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По его словам, его медицинские подразделения работали в Курской области с самого начала вторжения, все это время ВСУ специально охотились именно за службами эвакуации раненых и военными медиками. Он также рассказал, как сам попал в подобную ловушку, когда его УАЗ вывозил с передовой четырех раненых.
"Каждая эвакуация - это, конечно же, риск. Мы также подвергаемся атакам дронов. У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены. Минимум четыре человека вывозили... (Дроны) "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы", - рассказал он.
Цель атаки дронов ВСУ на медиков, по его словам, - парализовать их работу, а также попытаться снизить боевой дух среди бойцов ВС РФ. "Наличие медика, наличие этого чувства, этого понимания, что тебя могут спасти, что тебе окажут помощь в случае чего, конечно же, оно очень положительно на боевой дух бойцов действует. И, соответственно, когда ты понимаешь, что в случае ранения за тобой некому прийти, в случае ранения никто тебе не окажет помощь, это очень деморализует", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Вооруженные силы РФ
 
 
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