https://ria.ru/20250414/zasady-2011075307.html

Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России

Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России - РИА Новости, 14.04.2025

Военврач рассказал о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации ВС России

Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:11:00+03:00

2025-04-14T07:11:00+03:00

2025-04-14T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

ульяновский автомобильный завод (уаз)

вооруженные силы рф

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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские дроны часто поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, это излюбленная тактика противника, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона "Мясник". "Украинские дроны очень часто поджидают эвакуационную группу, это вообще излюбленная тактика противника – ждать эвакуацию", - рассказал он. По его словам, его медицинские подразделения работали в Курской области с самого начала вторжения, все это время ВСУ специально охотились именно за службами эвакуации раненых и военными медиками. Он также рассказал, как сам попал в подобную ловушку, когда его УАЗ вывозил с передовой четырех раненых. "Каждая эвакуация - это, конечно же, риск. Мы также подвергаемся атакам дронов. У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены. Минимум четыре человека вывозили... (Дроны) "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы", - рассказал он. Цель атаки дронов ВСУ на медиков, по его словам, - парализовать их работу, а также попытаться снизить боевой дух среди бойцов ВС РФ. "Наличие медика, наличие этого чувства, этого понимания, что тебя могут спасти, что тебе окажут помощь в случае чего, конечно же, оно очень положительно на боевой дух бойцов действует. И, соответственно, когда ты понимаешь, что в случае ранения за тобой некому прийти, в случае ранения никто тебе не окажет помощь, это очень деморализует", - отметил он.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html

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курская область, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), вооруженные силы рф