https://ria.ru/20250414/zalog-2011261698.html

Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог

Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог - РИА Новости, 14.04.2025

Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог

Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, просит отпустить его под залог, следует из... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:30:00+03:00

2025-04-14T23:30:00+03:00

2025-04-14T23:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, просит отпустить его под залог, следует из поданного в суд ходатайства. Как говорится в поданном ходатайстве, адвокаты просят отпустить Постового под залог его дома, с условием ношения электронного браслета и под ответственность супруги. Как сообщил ранее минюст США, проживающий во Флориде 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.

https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html

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сша, россия, флорида, в мире