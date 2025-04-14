Рейтинг@Mail.ru
Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/zalog-2011261698.html
Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог
Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог - РИА Новости, 14.04.2025
Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог
Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, просит отпустить его под залог, следует из... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:30:00+03:00
2025-04-14T23:30:00+03:00
сша
россия
флорида
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_d41458006bfbd9cb680467b88cc74d8a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, просит отпустить его под залог, следует из поданного в суд ходатайства. Как говорится в поданном ходатайстве, адвокаты просят отпустить Постового под залог его дома, с условием ношения электронного браслета и под ответственность супруги. Как сообщил ранее минюст США, проживающий во Флориде 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html
сша
россия
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_342:0:5803:4096_1920x0_80_0_0_92ab757014c82b420ac4dd98edefc5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, флорида, в мире
США, Россия, Флорида, В мире
Защита россиянина, обвиняемого в США, попросила освободить его под залог

Защита обвиняемого в США россиянина Постового попросила освободить его под залог

© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, просит отпустить его под залог, следует из поданного в суд ходатайства.
Как говорится в поданном ходатайстве, адвокаты просят отпустить Постового под залог его дома, с условием ношения электронного браслета и под ответственность супруги.
Как сообщил ранее минюст США, проживающий во Флориде 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
Задержанный в наручниках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США
14 марта, 18:48
 
СШАРоссияФлоридаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала