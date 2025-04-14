https://ria.ru/20250414/zabajkale-2011078512.html
В Забайкалье за сутки потушили 13 лесных пожаров
В Забайкалье за сутки потушили 13 лесных пожаров - РИА Новости, 14.04.2025
В Забайкалье за сутки потушили 13 лесных пожаров
Пожарные в Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более чем в 1 тысячу гектаров, локализованы очаги на 17 тысячах гектарах, продолжается... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:16:00+03:00
2025-04-14T08:16:00+03:00
2025-04-14T08:16:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр - РИА Новости. Пожарные в Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более чем в 1 тысячу гектаров, локализованы очаги на 17 тысячах гектарах, продолжается ликвидация возгораний на 31 тысячи гектаров, сообщает региональное правительство. Всего с начала пожароопасного периода в Забайкалье зарегистрированы 188 лесных пожаров на площади более чем в 77 тысяч гектаров. "За текущие сутки лесопожарные формирования ликвидировали 13 лесных пожаров на землях лесного фонда Александрово-Заводского, Тунгокоченского, Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Сретенского, Шелопугинского и Шилкинского округов. Огонь успел распространиться на площади более чем в 1 тысячю гектаров", - говорится в сообщении на сайте правительства. На сайте добавили, что на утро понедельника локализованы семь лесных пожаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Читинском округах. Площадь, пройденная огнем, - почти 17 тысяч гектаров, подчеркнуло региональное правительство. На сайте отметили, что продолжается тушение очагов в Александрово-Заводском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском округах. Площадь, пройденная огнем, превышает 31 тысячу гектаров, уточнило правительство. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html
https://ria.ru/20250317/pozhary-2005404296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье за сутки потушили 13 лесных пожаров
Лесные пожары в Забайкалье за сутки прошли 49 тысяч гектаров земель
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр - РИА Новости.
Пожарные в Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более чем в 1 тысячу гектаров, локализованы очаги на 17 тысячах гектарах, продолжается ликвидация возгораний на 31 тысячи гектаров, сообщает региональное правительство
.
Всего с начала пожароопасного периода в Забайкалье
зарегистрированы 188 лесных пожаров на площади более чем в 77 тысяч гектаров.
"За текущие сутки лесопожарные формирования ликвидировали 13 лесных пожаров на землях лесного фонда Александрово-Заводского, Тунгокоченского, Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Сретенского, Шелопугинского и Шилкинского округов. Огонь успел распространиться на площади более чем в 1 тысячю гектаров", - говорится в сообщении на сайте правительства.
На сайте добавили, что на утро понедельника локализованы семь лесных пожаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Читинском округах. Площадь, пройденная огнем, - почти 17 тысяч гектаров, подчеркнуло региональное правительство.
На сайте отметили, что продолжается тушение очагов в Александрово-Заводском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском округах. Площадь, пройденная огнем, превышает 31 тысячу гектаров, уточнило правительство.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.