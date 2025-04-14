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В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 14.04.2025 (обновлено: 16:22 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/yug-2011157744.html
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T16:22:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250414/zapad-2011157639.html
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россия, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков

МО РФ: ВСУ потеряли до 315 военнослужащих в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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