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В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
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россия, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков
МО РФ: ВСУ потеряли до 315 военнослужащих в зоне действия "Юга"