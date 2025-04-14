https://ria.ru/20250414/yug-2011157744.html

В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков

В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков - РИА Новости, 14.04.2025

В зоне действий "Юга" ВСУ потеряли около 300 боевиков

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T16:22:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

часов яр

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250414/zapad-2011157639.html

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россия, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)