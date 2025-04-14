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Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:09 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vystavka-2011154539.html
Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек
Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2025
Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек
Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы, на которой также были представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, посетили около 200 тысяч... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:09:00+03:00
2025-04-14T14:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мелитон кантария
музей победы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы, на которой также были представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, посетили около 200 тысяч гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы посетили 194,8 тысячи человек. Совместный проект Международной медиагруппы "Россия сегодня" и музея на Поклонной горе открылся 20 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. В экспозицию вошло порядка 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев. На фотографиях военных лет есть также легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, и другие защитники Родины. Выставку дополняли работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции: в музее на Поклонной горе были представлены снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России, отметили в пресс-службе. Выставка завершила работу 13 апреля. Фотолетопись посвятили героям Великой Отечественной войны и современности, чтобы показать параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции, отметили в музее. "В числе первых с выставкой ознакомились военнослужащие, в том числе участники СВО. На выставке побывали гости Музея Победы из разных регионов и стран, а также подрастающее поколение: юные активисты программы "Школьный музей Победы", победители конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", московские кадеты и многие другие", - подчеркнули в Музее Победы.
https://ria.ru/20250326/pobeda-2007494442.html
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россия, мелитон кантария, музей победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мелитон Кантария, Музей Победы
Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек

Выставку в Музее Победы с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тыс гостей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
Посетитель на выставке Защитники Отечества с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетитель на выставке "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы, на которой также были представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, посетили около 200 тысяч гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы посетили 194,8 тысячи человек. Совместный проект Международной медиагруппы "Россия сегодня" и музея на Поклонной горе открылся 20 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
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В экспозицию вошло порядка 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев. На фотографиях военных лет есть также легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, и другие защитники Родины.
Выставку дополняли работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции: в музее на Поклонной горе были представлены снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России, отметили в пресс-службе.
Выставка завершила работу 13 апреля. Фотолетопись посвятили героям Великой Отечественной войны и современности, чтобы показать параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции, отметили в музее.
"В числе первых с выставкой ознакомились военнослужащие, в том числе участники СВО. На выставке побывали гости Музея Победы из разных регионов и стран, а также подрастающее поколение: юные активисты программы "Школьный музей Победы", победители конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", московские кадеты и многие другие", - подчеркнули в Музее Победы.
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