https://ria.ru/20250414/vystavka-2011154539.html

Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек

Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2025

Выставку с работами военкоров РИА Новости посетили 200 тысяч человек

Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы, на которой также были представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, посетили около 200 тысяч... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:09:00+03:00

2025-04-14T14:09:00+03:00

2025-04-14T14:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

мелитон кантария

музей победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011151647_0:340:3008:2032_1920x0_80_0_0_d710a81a1f79524e6c96b1159c98838e.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы, на которой также были представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, посетили около 200 тысяч гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Фотовыставку "Защитники Отечества" в Музее Победы посетили 194,8 тысячи человек. Совместный проект Международной медиагруппы "Россия сегодня" и музея на Поклонной горе открылся 20 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. В экспозицию вошло порядка 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев. На фотографиях военных лет есть также легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, и другие защитники Родины. Выставку дополняли работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции: в музее на Поклонной горе были представлены снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России, отметили в пресс-службе. Выставка завершила работу 13 апреля. Фотолетопись посвятили героям Великой Отечественной войны и современности, чтобы показать параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции, отметили в музее. "В числе первых с выставкой ознакомились военнослужащие, в том числе участники СВО. На выставке побывали гости Музея Победы из разных регионов и стран, а также подрастающее поколение: юные активисты программы "Школьный музей Победы", победители конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", московские кадеты и многие другие", - подчеркнули в Музее Победы.

https://ria.ru/20250326/pobeda-2007494442.html

https://ria.ru/20250214/pobeda-1999475117.html

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россия, мелитон кантария, музей победы