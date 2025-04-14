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Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии - РИА Новости, 14.04.2025
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07:37 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии - РИА Новости, 14.04.2025
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:37:00+03:00
2025-04-14T07:37:00+03:00
сербия
москва
республика сербская
александр вулин
милош вучевич
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям. "Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он. Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы.
https://ria.ru/20250413/vulin-2010963525.html
сербия
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сербия, москва, республика сербская, александр вулин, милош вучевич, беспорядки в белграде
Сербия, Москва, Республика Сербская, Александр Вулин, Милош Вучевич, Беспорядки в Белграде
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии

Вулин: ожидаю, что новое правительство Сербии не введет санкции против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям.
"Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он.
Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин
Вчера, 07:17
 
СербияМоскваРеспублика СербскаяАлександр ВулинМилош ВучевичБеспорядки в Белграде
 
 
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