https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html

Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии

Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии - РИА Новости, 14.04.2025

Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:37:00+03:00

2025-04-14T07:37:00+03:00

2025-04-14T07:37:00+03:00

сербия

москва

республика сербская

александр вулин

милош вучевич

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям. "Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он. Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы.

https://ria.ru/20250413/vulin-2010963525.html

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