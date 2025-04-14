https://ria.ru/20250414/vulin-2011009020.html

Александр Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии

Александр Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии - РИА Новости, 14.04.2025

Александр Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, никто из российских официальных лиц не пытается повлиять на процесс формирования правительства, заявил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:00:00+03:00

2025-04-14T09:00:00+03:00

2025-04-14T09:00:00+03:00

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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, никто из российских официальных лиц не пытается повлиять на процесс формирования правительства, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. В беседе с корреспондентом агентства политик поделился своим видением будущего сербского правительства и объяснил причины, по которым вызывает недовольство чиновников Евросоюза.– Вы ранее говорили о зарубежном вмешательстве во внутренние дела Сербии. В конце марта Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вы не должны войти в состав нового правительства страны. Как вы оцениваете это заявление?– Марта Кос спутала свои полномочия с функциями оккупационного координатора Сербии, а Сербия является свободной страной. Мы не принимаем и не слушаем никаких команд от кого-либо, в том числе от Европейского Союза. Марта Кос показала, что Евросоюз на самом деле о нас думает, что воспринимает нас не как партнеров, а как свою колонию. Сербы, которые не выполняют приказы, очевидно, недостаточно соответствуют требованиям Евросоюза. Марта Кос сделала из меня эталон сербской независимости. Сербы решают сами за себя, а не по воле Марты Кос. Буду ли я в будущем правительстве, это будет решать человек, который пользуется самым большим доверием в Сербии, это президент Александр Вучич и будущий председатель правительства. Я ожидаю, что это будет правительство преемственности, то есть это будет правительство, которое не признает независимость Косово, не оставит Республику Сербскую, не введет санкции против Российской Федерации. Если это будет такое правительство, то тогда я его поддержу.– Ваш недавний визит в Брюссель стал неожиданностью для многих чиновников как в Сербии, так и в Евросоюзе. Не могли бы вы рассказать о цели и результатах этой поездки?– Я был в Брюсселе был по приглашению суверенистов, то есть тех, которые верят в союз свободных суверенных народов, государств, которые живут независимо, а не по диктату ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – ред.). Я туда поехал, чтобы рассказать нашу сербскую правду. Это очень редкая возможность, чтобы в Европарламенте был услышан голос тех, кто выступает против войны с Россией, кто выступает против признания Косово, и кто выступает за естественные ценности: государства, Бога, семьи и нации. Я всегда говорю о сербской позиции и всегда говорю правду, и так я говорил и в Брюсселе.– На вас усиливается давление со стороны политиков Евросоюза, которое могло бы дойти вплоть до введения санкций. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал действия ЕС в вашу сторону "печальным зрелищем". Как вы оцениваете эти события и как справляетесь с давлением?– Очевидно, администрация в Брюсселе не любит слышать правду о себе, особенно, если эта правда звучит со стороны сербов. Никто не оспорил ни одного слова из моего выступления, ни позицию, которую я высказал. Никто не оспорил, что Евросоюз признал Косово, что участвовал в бомбардировках Сербии, что ЕС настаивает на введении санкций против России несмотря на то, что знает, что это уничтожит нас. Никто не ответил мне на вопрос, как это возможно, чтобы украинские границы считались святыми, а сербские – нет. Никто не ответил ни на один мой вопрос и не оспорил ни одно истинное заявление, которое я сделал. Никто не высказался против, когда я сказал, что вопрос войны мог быть решен, если бы они (киевские власти – ред.) выполняли минские соглашения. Никто не ответил мне на то, что ЕС не в состоянии контролировать миграционный кризис, и что у него нет единой политики в этом отношении. Никто не ответил, когда я обратил внимание на то, что Молдавия и Украина, не выполнившие ни одного условия, раньше Сербии станут членами ЕС. Сербия 20 лет пытается выполнить условия, которые выдвинул Евросоюз. Никто не ответил на мой вопрос, является ли единственным условием для нашего членства в ЕС вступление в войну с Россией. Нет, мы не вступим в войну с Россией.Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза.На встрече рабочей группы Совета Евросоюза по Восточному партнерству комиссариат по внешним делам Еврокомиссии, то есть практически их министерство иностранных дел, предложил введение санкций из-за "российских дестабилизационных действий". Какое решение они приняли, я действительно не знаю, меня не проинформировали, но знаю, что предложение было. Я бы вам посоветовал спросить их, но вам точно не ответят.Знаете, они думают, что если запретят работу или вещание российских СМИ в своих государствах, то вы перестанете работать, перестанете говорить то, что говорите. Они также думают, что если мне запретят въезд в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет.Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они воспринимают нас как партнеров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь.Россия больше уважает меня, чем представителей пронатовских сил здесь, в Сербии. Но ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве. И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор. Я нахожусь и под санкциями США, так что я уже привык к давлению.– Уже известно, что президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая. Очевидно, он приедет не один. Кто войдет в состав делегации, которая его сопроводит? Какие встречи запланированы в ходе визита?– Нет никаких сомнений, что этот визит состоится. Вы не должны забывать, что только Сербия и Россия отмечают этот день как День Победы. Все остальные страны (Европы – ред.) придумали какой-то день Европы, который они отмечают. А это для нас был День Победы. Мы победили. Я уверен, что у президента Вучича будут встречи на самом высоком уровне. У нас будет подразделение, которое будет гордо маршировать по Красной площади так же, как мы гордо маршировали и в 1945 году. Что касается состава делегации, он будет зависеть от состава будущего правительства, так что в настоящий момент я не могу с уверенностью сказать, кто будет. Во всяком случае, наш президент с гордостью будет представлять наш народ, потому что он – лидер свободных людей, и он сам свободный человек.– Говоря о текущей политической обстановке в Сербии, как вы полагаете, какое правительство будет сформировано в результате нынешних политических процессов?– Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом Вучичем.– Президент Сербии Александр Вучич призвал 12 апреля жителей Белграда прийти на народное собрание вечером. Пойдете ли вы туда? Какие, по вашим ожиданиям, прозвучат посылы там?– Я, конечно, буду присутствовать на этом собрании, и всех своих сторонников я призвал тоже присутствовать. Я ожидаю большого количества участников, и чтобы все прошло мирно. И ожидаю, что это будет поддержка единой Сербии и поддержка политики Александра Вучича.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250412/briks-2010947100.html

https://ria.ru/20250412/serbija-2010854499.html

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в мире, сербия, россия, александр вучич, александр вулин, интервью