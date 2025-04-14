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На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 14.04.2025 (обновлено: 21:40 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vsu-2011251087.html
На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ
На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025
На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ
На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск", сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:33:00+03:00
2025-04-14T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумы
украина
сергей лавров
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск", — сказал собеседник агентства. По его словам, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины. По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
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в мире, россия, сумы, украина, сергей лавров, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Сергей Лавров, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ

Около 200 боевиков ВСУ находились на месте удара ВС России по Сумам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.
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При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыУкраинаСергей ЛавровИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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