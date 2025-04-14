https://ria.ru/20250414/vsu-2011251087.html

На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ

На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025

На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ

На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск", сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск", — сказал собеседник агентства. По его словам, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины. По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html

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