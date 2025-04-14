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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:36:00+03:00
2025-04-14T20:36:00+03:00
2025-04-14T20:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Селидово (Красноармейский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.Также, по данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Информация о последствиях не поступала. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250414/uragan-2011213265.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Селидово в ДНР