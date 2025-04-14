Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vsu-2011242996.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:36:00+03:00
2025-04-14T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010697496_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8347e5b58d293b5a0e8c9922d3ef0599.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.&quot;Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Селидово (Красноармейский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Также, по данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Информация о последствиях не поступала. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250414/uragan-2011213265.html
https://ria.ru/20250414/ataki-2011124795.html
селидово
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010697496_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_71177255ac230477b9192dce0a97404e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, селидово, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Селидово

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Селидово в ДНР

© Getty Images / AnadoluУкраинский военный с дроном
Украинский военный с дроном - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинский военный с дроном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«

"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Селидово (Красноармейский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 18:29
Также, по данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Информация о последствиях не поступала.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России
Вчера, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСелидовоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала