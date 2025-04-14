https://ria.ru/20250414/vsu-2011235221.html

Боевик ВСУ, препятствовавший эвакуации в Курской области, получил срок

Боевик ВСУ, препятствовавший эвакуации в Курской области, получил срок - РИА Новости, 14.04.2025

Боевик ВСУ, препятствовавший эвакуации в Курской области, получил срок

Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области, минировавший дороги, а также угрожавший применением оружия, осужден... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:56:00+03:00

2025-04-14T19:56:00+03:00

2025-04-14T20:09:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области, минировавший дороги, а также угрожавший применением оружия, осужден на 16 лет, сообщает СК России. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ Александра Панова. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Панов незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в селе Коренево Кореневского района Курской области, Панов минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации граждан. "Тринадцатого сентября 2024 года в ходе боевых действий Панов задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Приговором суда Панову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html

https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины