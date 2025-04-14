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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
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14:26 14.04.2025 (обновлено: 16:18 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vsu-2011159002.html
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка у нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 420... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:26:00+03:00
2025-04-14T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка у нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, зверево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Зверево, Донецкая Народная Республика
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих в зоне действия "Центра"

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка у нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЗверевоДонецкая Народная Республика
 
 
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