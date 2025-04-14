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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка у нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 420... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:26:00+03:00
2025-04-14T14:26:00+03:00
2025-04-14T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка у нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в ДНР
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих в зоне действия "Центра"