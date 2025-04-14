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В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков

В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков - РИА Новости, 14.04.2025

В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков

ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:24:00+03:00

2025-04-14T14:24:00+03:00

2025-04-14T16:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, лесной, сумская область