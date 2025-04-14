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В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 14.04.2025 (обновлено: 16:19 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vsu-2011158627.html
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:24:00+03:00
2025-04-14T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
лесной
сумская область
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, лесной, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Лесной, Сумская область
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков

МО РФ: ВСУ потеряли 95 военнослужащих в зоне действия "Севера"

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЛеснойСумская область
 
 
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