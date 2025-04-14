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В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков - РИА Новости, 14.04.2025
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:24:00+03:00
2025-04-14T14:24:00+03:00
2025-04-14T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Лесной, Сумская область
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
МО РФ: ВСУ потеряли 95 военнослужащих в зоне действия "Севера"