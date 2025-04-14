https://ria.ru/20250414/vsu-2011145250.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:39:00+03:00

2025-04-14T13:39:00+03:00

2025-04-14T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 боевых бронированных машин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины