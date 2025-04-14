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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025
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13:39 14.04.2025 (обновлено: 13:47 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vsu-2011145250.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:39:00+03:00
2025-04-14T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 боевых бронированных машин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

ВСУ за сутки потеряли до 235 военных и бронетранспортер в курском приграничье

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Радужные надежды": в США забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Вчера, 12:21
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 боевых бронированных машин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Вчера, 11:48
 
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