https://ria.ru/20250414/vsu-2011135300.html

При ударе по Сумам погиб полковник ВСУ

При ударе по Сумам погиб полковник ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025

При ударе по Сумам погиб полковник ВСУ

Полковник ВСУ Юрий Юла был убит в воскресенье после удара по Сумам на севере Украины, сообщает в понедельник Бердичевская районная военная администрация... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:52:00+03:00

2025-04-14T12:52:00+03:00

2025-04-14T12:52:00+03:00

сумы

украина

житомирская область

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Полковник ВСУ Юрий Юла был убит в воскресенье после удара по Сумам на севере Украины, сообщает в понедельник Бердичевская районная военная администрация Житомирской области. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая. "Сообщаем, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича - полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Варвара Скокшина

сумы, украина, житомирская область, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире