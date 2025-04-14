https://ria.ru/20250414/vsu-2011080270.html

СК завел более 6,5 тысячи уголовных дел из-за действий ВСУ

СК завел более 6,5 тысячи уголовных дел из-за действий ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025

СК завел более 6,5 тысячи уголовных дел из-за действий ВСУ

Более 6,5 тысячи уголовных дел, в том числе о преступлениях против мира и безопасности человечества, личности и собственности, заведено с 2014 года по факту... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:44:00+03:00

2025-04-14T08:44:00+03:00

2025-04-14T08:44:00+03:00

россия

украина

донбасс

сергей лавров

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысячи уголовных дел, в том числе о преступлениях против мира и безопасности человечества, личности и собственности, заведено с 2014 года по факту действий ВСУ, более 500 преступников уже осуждены, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "День памяти жертв украинской агрессии - 14 апреля... На протяжении 11 лет Донбасс остается мишенью жестоких и циничных атак со стороны киевского режима, финансируемого странами НАТО, поставляющими украинской хунте военную помощь, и наемников. С 2014 года Следственный комитет Российской Федерации фиксирует преступления украинских вооруженных формирований. Возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел, в том числе о преступлениях против мира и безопасности человечества, личности и собственности", - говорится в сообщении СК. Следственный комитет отмечает, что следователями и криминалистами СК России, в том числе в условиях боевых действий, проводится колоссальная работа: фиксируются показания тысяч пострадавших и свидетелей, осматриваются объекты, подвергшиеся бомбардировкам, проводятся сбор и процессуальное закрепление иных доказательств преступных действий украинских военных. "Уже завершено расследование более чем 400 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены свыше 560 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Более 500 преступников уже осуждены, 62 из них приговорены к пожизненному заключению", - добавило ведомство. Помимо этого, сотрудники СК РФ постоянно оказывают гуманитарную помощь местным жителям и участникам СВО, принимают участие в решении правовых вопросов. Следственный комитет уточняет, что на территории Донбасса образованы и действуют ведомственные образовательные учреждения, в которых обучаются, в том числе, сироты и дети, оставшиеся без попечения близких родственников. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240809/sk-1965153890.html

https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, донбасс, сергей лавров, следственный комитет россии (ск рф), происшествия