https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
Врач рассказал, как ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области
Врач рассказал, как ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Врач рассказал, как ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области
ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы, а также пакеты с непонятной жидкостью, рассказал РИА Новости командир медицинского... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:24:00+03:00
2025-04-14T05:24:00+03:00
2025-04-14T05:24:00+03:00
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы, а также пакеты с непонятной жидкостью, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона Дмитрий. "Очень часто разбрасывают, в том числе и взрывчатку, замаскированную под обычные предметы. Начиная с рюкзаков, начиная с бутылок, к примеру, то есть, начиная с каких-то банально даже пакетов, заполненных какой-то жидкостью", - рассказал он. По его словам, такая тактика может быть использована для того, чтобы бойцы ВС РФ даже в относительно тыловых зонах не могли расслабиться и находились в постоянном стрессе. "И, естественно, это все может требовать от бойцов внимания. Им приходится лишние предметы убирать, которых в этой местности не встречается, которым здесь неоткуда было оказаться. Это привлекает их внимание, и банально из техники безопасности боец может взаимодействовать с каким-то предметом", - пояснил военнослужащий.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Врач рассказал, как ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области
ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы
КУРСК, 14 апр - РИА Новости. ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы, а также пакеты с непонятной жидкостью, рассказал РИА Новости командир медицинского взвода мотострелкового батальона Дмитрий.
"Очень часто разбрасывают, в том числе и взрывчатку, замаскированную под обычные предметы. Начиная с рюкзаков, начиная с бутылок, к примеру, то есть, начиная с каких-то банально даже пакетов, заполненных какой-то жидкостью", - рассказал он.
По его словам, такая тактика может быть использована для того, чтобы бойцы ВС РФ
даже в относительно тыловых зонах не могли расслабиться и находились в постоянном стрессе.
"И, естественно, это все может требовать от бойцов внимания. Им приходится лишние предметы убирать, которых в этой местности не встречается, которым здесь неоткуда было оказаться. Это привлекает их внимание, и банально из техники безопасности боец может взаимодействовать с каким-то предметом", - пояснил военнослужащий.