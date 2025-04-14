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ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец
Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:12:00+03:00
2025-04-14T05:12:00+03:00
2025-04-14T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
запорожье
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от Минобороны РФ. Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на запорожском направлении. "Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции", - сказал "Гвоздь". Он отметил профессиональную работу операторов разведывательных БПЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта. В Минобороны заявили, что десантники методично отбивают у ВСУ опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.
https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html
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пятихатки, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами