https://ria.ru/20250414/vsu-2011071309.html

ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец

ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец - РИА Новости, 14.04.2025

ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец

Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:12:00+03:00

2025-04-14T05:12:00+03:00

2025-04-14T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

пятихатки

запорожье

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от Минобороны РФ. Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на запорожском направлении. "Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции", - сказал "Гвоздь". Он отметил профессиональную работу операторов разведывательных БПЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта. В Минобороны заявили, что десантники методично отбивают у ВСУ опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.

https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html

пятихатки

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пятихатки, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины