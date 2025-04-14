Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vsu-2011071309.html
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец
Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:12:00+03:00
2025-04-14T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от Минобороны РФ. Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на запорожском направлении. "Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции", - сказал "Гвоздь". Он отметил профессиональную работу операторов разведывательных БПЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта. В Минобороны заявили, что десантники методично отбивают у ВСУ опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.
https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html
пятихатки
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пятихатки, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами, рассказал боец

ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей, сообщил командир батальона с позывным "Гвоздь" на видео от Минобороны РФ.
Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на запорожском направлении.
Гагин: российские военнослужащие спасли иконы и церковную атрибутику от военных действий - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ
Вчера, 21:04
"Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции", - сказал "Гвоздь".
Он отметил профессиональную работу операторов разведывательных БПЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта.
В Минобороны заявили, что десантники методично отбивают у ВСУ опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиЗапорожьеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала