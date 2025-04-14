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Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vsu-2011070493.html
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:50:00+03:00
2025-04-14T04:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА Новости эвакуированная односельчанка женщины. По ее словам, еще когда было тепло, из окопов вышли трое украинских военных и пошли на окраину поселка, где располагалось несколько домов мирных жителей. "В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ – ред.) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать – ред.) в присутствии ее малолетних детей", - сказала эвакуированная. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010961726.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области

ВСУ в курском селе угрожали многодетной матери изнасиловать ее на глазах у детей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА Новости эвакуированная односельчанка женщины.
По ее словам, еще когда было тепло, из окопов вышли трое украинских военных и пошли на окраину поселка, где располагалось несколько домов мирных жителей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете, рассказал очевидец
Вчера, 06:10
"В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ – ред.) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать – ред.) в присутствии ее малолетних детей", - сказала эвакуированная.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ корректировали огонь на мирных жителей в Курахово, рассказала очевидец
Вчера, 04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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