https://ria.ru/20250414/vsu-2011070493.html
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:50:00+03:00
2025-04-14T04:50:00+03:00
2025-04-14T04:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА Новости эвакуированная односельчанка женщины. По ее словам, еще когда было тепло, из окопов вышли трое украинских военных и пошли на окраину поселка, где располагалось несколько домов мирных жителей. "В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ – ред.) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать – ред.) в присутствии ее малолетних детей", - сказала эвакуированная. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010961726.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
ВСУ в курском селе угрожали многодетной матери изнасиловать ее на глазах у детей