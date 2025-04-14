https://ria.ru/20250414/vsu-2011070493.html

Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области

Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025

Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области

Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:50:00+03:00

2025-04-14T04:50:00+03:00

2025-04-14T04:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня угрожали многодетной матери, что будут насиловать ее в присутствии детей, рассказала РИА Новости эвакуированная односельчанка женщины. По ее словам, еще когда было тепло, из окопов вышли трое украинских военных и пошли на окраину поселка, где располагалось несколько домов мирных жителей. "В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ – ред.) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать – ред.) в присутствии ее малолетних детей", - сказала эвакуированная. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010961726.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html

курская область

россия

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины