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Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза - РИА Новости, 14.04.2025
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13:37 14.04.2025 (обновлено: 13:51 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vrachi-2011145057.html
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза - РИА Новости, 14.04.2025
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:37:00+03:00
2025-04-14T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, по итогам операции врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже на первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок продолжит жить прежней жизнью.
https://ria.ru/20250304/primore-2002878805.html
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Хорошие новости, Московская область (Подмосковье)
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза

Врачи спасли зрение мальчику, в глаз которого попали осколки стекла

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Согласно сообщению, по итогам операции врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже на первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок продолжит жить прежней жизнью.
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