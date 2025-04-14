https://ria.ru/20250414/vrachi-2011145057.html
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза - РИА Новости, 14.04.2025
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:37:00+03:00
2025-04-14T13:37:00+03:00
2025-04-14T13:51:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011147243_0:250:1280:970_1920x0_80_0_0_4751683835f0d4c9c38981fe17aa5b99.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, по итогам операции врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже на первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок продолжит жить прежней жизнью.
https://ria.ru/20250304/primore-2002878805.html
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011147243_0:64:1280:1024_1920x0_80_0_0_270f8119d633650f65c368bce1d06628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье)
Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза
Врачи спасли зрение мальчику, в глаз которого попали осколки стекла
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную", - отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, по итогам операции врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже на первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок продолжит жить прежней жизнью.