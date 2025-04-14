https://ria.ru/20250414/vrachi-2011145057.html

Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза

Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза - РИА Новости, 14.04.2025

Врачи спасли зрение мальчику с тяжелой травмой глаза

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:37:00+03:00

2025-04-14T13:37:00+03:00

2025-04-14T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику, в глаз которого попали осколки стекла, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, по итогам операции врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже на первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок продолжит жить прежней жизнью.

https://ria.ru/20250304/primore-2002878805.html

https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье)