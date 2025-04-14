Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 14.04.2025 (обновлено: 12:27 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vrachi-2011117041.html
В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой
В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой - РИА Новости, 14.04.2025
В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой
Врачи центра микрохирургии кисти городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:57:00+03:00
2025-04-14T12:27:00+03:00
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
сергиев посад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011121251_0:34:1105:656_1920x0_80_0_0_4abba7a0ef9bb278be7c05c90e97e138.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Врачи центра микрохирургии кисти городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.Пациент обратился к врачам в Сергиевом Посаде. Во время домашних работ он повредил себе правую кисть циркулярной пилой и лишился четырех пальцев. Его срочно направили в центр микрохирургии кисти в Москву. "Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов: три ампутированных пальца были реплантированы полностью, а пятый палец, мизинец, ввиду дополнительных повреждений мягких тканей восстановить не представлялось возможным", — рассказали в больнице. Там уточнили, что операция проходила в два этапа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пальцы прижились полностью, и пациента через десять дней выписали из клиники. Через две недели ему сняли швы. Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию, а затем он вернется к обычной жизни.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009272565.html
https://ria.ru/20250411/podrostok-2010735256.html
москва
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011121251_138:0:1095:718_1920x0_80_0_0_565da33ccd95f36d8731ebafc6b06e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), сергиев посад
Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой

Московские врачи пришили пациенту ампутированные циркулярной пилой пальцы

© Фото : Московская медицина/TelegramВрачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Московская медицина/Telegram
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Врачи центра микрохирургии кисти городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Пациент обратился к врачам в Сергиевом Посаде. Во время домашних работ он повредил себе правую кисть циркулярной пилой и лишился четырех пальцев. Его срочно направили в центр микрохирургии кисти в Москву.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш
4 апреля, 10:42
"Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов: три ампутированных пальца были реплантированы полностью, а пятый палец, мизинец, ввиду дополнительных повреждений мягких тканей восстановить не представлялось возможным", — рассказали в больнице.
© Фото : Московская медицина/TelegramВрачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Московская медицина/Telegram
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Там уточнили, что операция проходила в два этапа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пальцы прижились полностью, и пациента через десять дней выписали из клиники. Через две недели ему сняли швы. Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию, а затем он вернется к обычной жизни.
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов
11 апреля, 14:50
 
Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала