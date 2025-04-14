В Москве врачи пришили мужчине пальцы, отрезанные пилой
Московские врачи пришили пациенту ампутированные циркулярной пилой пальцы
© Фото : Московская медицина/TelegramВрачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Врачи центра микрохирургии кисти городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Пациент обратился к врачам в Сергиевом Посаде. Во время домашних работ он повредил себе правую кисть циркулярной пилой и лишился четырех пальцев. Его срочно направили в центр микрохирургии кисти в Москву.
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"Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов: три ампутированных пальца были реплантированы полностью, а пятый палец, мизинец, ввиду дополнительных повреждений мягких тканей восстановить не представлялось возможным", — рассказали в больнице.
© Фото : Московская медицина/TelegramВрачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Врачи Центра микрохирургии кисти Московской городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришили мужчине три пальца, которые он ампутировал себе циркулярной пилой
Там уточнили, что операция проходила в два этапа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пальцы прижились полностью, и пациента через десять дней выписали из клиники. Через две недели ему сняли швы. Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию, а затем он вернется к обычной жизни.
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