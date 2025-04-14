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Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете - РИА Новости, 14.04.2025
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03:11 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vrach-2011065975.html
Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете
Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете - РИА Новости, 14.04.2025
Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете
Гранат стабилизирует уровень сахара в крови, за счет чего его называют природным инсулином и рекомендуют употреблять людям с преддиабетом и диабетом, рассказала РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:11:00+03:00
2025-04-14T03:11:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гранат стабилизирует уровень сахара в крови, за счет чего его называют природным инсулином и рекомендуют употреблять людям с преддиабетом и диабетом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Гранат весьма полезен при диабете. Очень часто гранат называют природным инсулином. Это один из немногих фруктов, которые можно и нужно употреблять людям с преддиабетом и диабетом. Врачи советуют выпивать по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой. Это стабилизирует уровень сахара в крови", - сказала Сухорукова. Кроме того, гранат помогает повысить уровень гемоглобина в организме, если сочетать его зерна с говядиной, морепродуктами или грибами. Кожура граната, в свою очередь, подходит для приготовления отваров против воспалений горла и ротовой полости. В ней много дубильных веществ и органических кислот, которые снимают боль и уничтожают инфекцию. Косточки граната также полезны для здоровья: в них много клетчатки и сложных углеводов, которые важны для нормальной работы ЖКТ.
https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете

Врач Сухорукова: гранат рекомендуют употреблять людям при диабете

© Фото : FreepikГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Freepik
Гранат. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гранат стабилизирует уровень сахара в крови, за счет чего его называют природным инсулином и рекомендуют употреблять людям с преддиабетом и диабетом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Гранат весьма полезен при диабете. Очень часто гранат называют природным инсулином. Это один из немногих фруктов, которые можно и нужно употреблять людям с преддиабетом и диабетом. Врачи советуют выпивать по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой. Это стабилизирует уровень сахара в крови", - сказала Сухорукова.
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Кроме того, гранат помогает повысить уровень гемоглобина в организме, если сочетать его зерна с говядиной, морепродуктами или грибами.
Кожура граната, в свою очередь, подходит для приготовления отваров против воспалений горла и ротовой полости. В ней много дубильных веществ и органических кислот, которые снимают боль и уничтожают инфекцию.
Косточки граната также полезны для здоровья: в них много клетчатки и сложных углеводов, которые важны для нормальной работы ЖКТ.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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