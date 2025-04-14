https://ria.ru/20250414/vostok-2011158894.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 14.04.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:23:00+03:00

2025-04-14T14:23:00+03:00

2025-04-14T16:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины