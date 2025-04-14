https://ria.ru/20250414/vostok-2011158894.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 14.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:23:00+03:00
2025-04-14T14:23:00+03:00
2025-04-14T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 165 военных и танк в зоне действия "Востока"