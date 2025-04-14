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Украинские войска атаковали здание администрации Токмака - РИА Новости, 14.04.2025
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16:51 14.04.2025 (обновлено: 17:23 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vojska-2011190244.html
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака - РИА Новости, 14.04.2025
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака
Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:51:00+03:00
2025-04-14T17:23:00+03:00
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар по зданию городской администрации Токмака. Есть повреждения, взрывной волной выбило стекла", - сказал Рогов. По его словам, обошлось без пострадавших. "Восстановительные работы уже ведутся. Ремонт будет проведён при поддержке региона-шефа - Пензенской области", - отметил Рогов.
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака

ВСУ атаковали здание администрации Токмака, пострадавших нет

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия атаки ВСУ на здание администрации города Токмак в Запорожской области. 14 апреля 2025
Последствия атаки ВСУ на здание администрации города Токмак в Запорожской области. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия атаки ВСУ на здание администрации города Токмак в Запорожской области. 14 апреля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ нанесли удар по зданию городской администрации Токмака. Есть повреждения, взрывной волной выбило стекла", - сказал Рогов.
По его словам, обошлось без пострадавших.
"Восстановительные работы уже ведутся. Ремонт будет проведён при поддержке региона-шефа - Пензенской области", - отметил Рогов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
14 марта, 09:54
 
ТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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