https://ria.ru/20250414/vojska-2011190244.html
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака - РИА Новости, 14.04.2025
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака
Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:51:00+03:00
2025-04-14T16:51:00+03:00
2025-04-14T17:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар по зданию городской администрации Токмака. Есть повреждения, взрывной волной выбило стекла", - сказал Рогов. По его словам, обошлось без пострадавших. "Восстановительные работы уже ведутся. Ремонт будет проведён при поддержке региона-шефа - Пензенской области", - отметил Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали здание администрации Токмака
ВСУ атаковали здание администрации Токмака, пострадавших нет