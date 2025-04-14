https://ria.ru/20250414/vojska-2011190244.html

Украинские войска атаковали здание администрации Токмака

Украинские войска атаковали здание администрации Токмака - РИА Новости, 14.04.2025

Украинские войска атаковали здание администрации Токмака

Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:51:00+03:00

2025-04-14T16:51:00+03:00

2025-04-14T17:23:00+03:00

токмак

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали здание администрации города Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар по зданию городской администрации Токмака. Есть повреждения, взрывной волной выбило стекла", - сказал Рогов. По его словам, обошлось без пострадавших. "Восстановительные работы уже ведутся. Ремонт будет проведён при поддержке региона-шефа - Пензенской области", - отметил Рогов.

https://ria.ru/20250314/zaporozhe-2004925036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия