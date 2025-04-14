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Посольство России в Иране подтвердило сообщения о визите Аракчи в Москву - РИА Новости, 14.04.2025
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23:17 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vizit-2011260047.html
Посольство России в Иране подтвердило сообщения о визите Аракчи в Москву
Посольство России в Иране подтвердило сообщения о визите Аракчи в Москву - РИА Новости, 14.04.2025
Посольство России в Иране подтвердило сообщения о визите Аракчи в Москву
Посольство Российской Федерации в Иране подтвердило РИА Новости информацию о предстоящем в конце этой недели визите главы внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:17:00+03:00
2025-04-14T23:17:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
россия
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Посольство Российской Федерации в Иране подтвердило РИА Новости информацию о предстоящем в конце этой недели визите главы внешнеполитического ведомства исламской республики Аббаса Аракчи в Москву, среди обсуждаемых тем - двустороннее взаимодействие, а также проблемы регионального и международного уровня. Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что министр иностранных дел Ирана совершит в конце недели запланированный ранее визит в столицу России, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся 12 апреля в Маскате. "Посольство подтверждает информацию о визите главы иранского МИД в конце недели в Москву. Планируется обсудить наиболее актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, региональную и международную проблематику", - сообщили в российском диппредставительстве. В оманской столице Маскате 12 апреля прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.
https://ria.ru/20250414/iran-2011156191.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
иран
сша
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, россия, москва
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Россия, Москва
Посольство России в Иране подтвердило сообщения о визите Аракчи в Москву

Посольство России в Тегеране подтвердило информацию о визите Аракчи в Москву

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Посольство Российской Федерации в Иране подтвердило РИА Новости информацию о предстоящем в конце этой недели визите главы внешнеполитического ведомства исламской республики Аббаса Аракчи в Москву, среди обсуждаемых тем - двустороннее взаимодействие, а также проблемы регионального и международного уровня.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что министр иностранных дел Ирана совершит в конце недели запланированный ранее визит в столицу России, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся 12 апреля в Маскате.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков
Вчера, 14:16
"Посольство подтверждает информацию о визите главы иранского МИД в конце недели в Москву. Планируется обсудить наиболее актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, региональную и международную проблематику", - сообщили в российском диппредставительстве.
В оманской столице Маскате 12 апреля прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля.
Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В парламенте Ирана рассказали, к чему может привести давление на Тегеран
12 апреля, 23:33
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффРоссияМосква
 
 
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