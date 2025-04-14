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Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам - РИА Новости, 14.04.2025
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Туризм
 
22:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vetnam-2011258136.html
Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам
Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам - РИА Новости, 14.04.2025
Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам
Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:59:00+03:00
2025-04-14T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Туроператор Fun&amp;Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Летняя чартерная программа Fun&amp;Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска", - сообщили в туроператоре. Уточняется, что из Москвы и других городов рейсы будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Red Wings. Из аэропорта "Домодедово" первый чартер вылетает 14 мая. Из других городов старт полетных программ запланирован на следующие даты: Казань — с 10 мая, Красноярск — с 16 мая, Екатеринбург — с 20 мая. В пресс-службе отмечают, что виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней гражданам России не требуется. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать четыре авиакомпании из 14 городов России. "Конкуренция на направлении становится высокой. По всей видимости, с таким объемом перевозки, Вьетнам войдет в пятёрку самых массовых выездных направлений лета 2025 года", - говорится в сообщении АТОР. По данным ассоциации, помимо Fun&amp;Sun на курорт уже летают из девяти городов РФ клиенты туроператоров Anex и "Интурист" на самолётах Azur Air. Туристы Coral Travel и Pegas Touristik полетят из восьми городов России на самолётах авиакомпании "Икар". Из Москвы в Нячанг с 22 марта летает также "Аэрофлот". На этих рейсах блоки мест есть у "Библио-Глобуса", также на них формируют пакетные туры и другие туроператоры.
https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html
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москва, россия, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), в мире
Туризм, Москва, Россия, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Домодедово (аэропорт), В мире
Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам

Fun Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и еще трех крупных городов России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород Хошимин во Вьетнаме
Город Хошимин во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Город Хошимин во Вьетнаме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Летняя чартерная программа Fun&Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска", - сообщили в туроператоре.
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Уточняется, что из Москвы и других городов рейсы будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Red Wings. Из аэропорта "Домодедово" первый чартер вылетает 14 мая. Из других городов старт полетных программ запланирован на следующие даты: Казань — с 10 мая, Красноярск — с 16 мая, Екатеринбург — с 20 мая.
В пресс-службе отмечают, что виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней гражданам России не требуется.
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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать четыре авиакомпании из 14 городов России. "Конкуренция на направлении становится высокой. По всей видимости, с таким объемом перевозки, Вьетнам войдет в пятёрку самых массовых выездных направлений лета 2025 года", - говорится в сообщении АТОР.
По данным ассоциации, помимо Fun&Sun на курорт уже летают из девяти городов РФ клиенты туроператоров Anex и "Интурист" на самолётах Azur Air. Туристы Coral Travel и Pegas Touristik полетят из восьми городов России на самолётах авиакомпании "Икар". Из Москвы в Нячанг с 22 марта летает также "Аэрофлот". На этих рейсах блоки мест есть у "Библио-Глобуса", также на них формируют пакетные туры и другие туроператоры.
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ТуризмМоскваРоссияВьетнамАссоциация туроператоров России (АТОР)Домодедово (аэропорт)В мире
 
 
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