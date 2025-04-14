https://ria.ru/20250414/vetnam-2011258136.html

Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам

Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам - РИА Новости, 14.04.2025

Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам

Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T22:59:00+03:00

2025-04-14T22:59:00+03:00

2025-04-14T22:59:00+03:00

туризм

москва

россия

вьетнам

ассоциация туроператоров россии (атор)

домодедово (аэропорт)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/06/1513120667_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_bc94d91701ea198805bf30b44def1425.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Летняя чартерная программа Fun&Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска", - сообщили в туроператоре. Уточняется, что из Москвы и других городов рейсы будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Red Wings. Из аэропорта "Домодедово" первый чартер вылетает 14 мая. Из других городов старт полетных программ запланирован на следующие даты: Казань — с 10 мая, Красноярск — с 16 мая, Екатеринбург — с 20 мая. В пресс-службе отмечают, что виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней гражданам России не требуется. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать четыре авиакомпании из 14 городов России. "Конкуренция на направлении становится высокой. По всей видимости, с таким объемом перевозки, Вьетнам войдет в пятёрку самых массовых выездных направлений лета 2025 года", - говорится в сообщении АТОР. По данным ассоциации, помимо Fun&Sun на курорт уже летают из девяти городов РФ клиенты туроператоров Anex и "Интурист" на самолётах Azur Air. Туристы Coral Travel и Pegas Touristik полетят из восьми городов России на самолётах авиакомпании "Икар". Из Москвы в Нячанг с 22 марта летает также "Аэрофлот". На этих рейсах блоки мест есть у "Библио-Глобуса", также на них формируют пакетные туры и другие туроператоры.

https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html

https://ria.ru/20250415/puteshestviya-2009410939.html

https://ria.ru/20250330/ator-2008214551.html

москва

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), в мире