Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали
Волынкин вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам медали к 80-летию Победы
© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramПосол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы
Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы
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АШХАБАД, 14 апр – РИА Новости. Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в стране.
"Посол России в Туркменистане Иван Волынкин навестил проживающих в Ашхабаде ветеранов Великой Отечественной войны. По поручению президента Российской Федерации В.В. Путина он вручил Антонине Павловне Пряничниковой и Тане Мушеговне Аваковой юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в сообщении.
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Глава российской дипмиссии особо подчеркнул, что в Туркмении свято чтут ратные и трудовые подвиги поколения победителей, добавили в посольстве.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.