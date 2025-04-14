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Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:41 14.04.2025 (обновлено: 14:45 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/veterany-2011157911.html
Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали
Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали - РИА Новости, 14.04.2025
Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали
Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:41:00+03:00
2025-04-14T14:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
иван волынкин
туркмения
ашхабад
россия
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АШХАБАД, 14 апр – РИА Новости. Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в стране. "Посол России в Туркменистане Иван Волынкин навестил проживающих в Ашхабаде ветеранов Великой Отечественной войны. По поручению президента Российской Федерации В.В. Путина он вручил Антонине Павловне Пряничниковой и Тане Мушеговне Аваковой юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в сообщении. Глава российской дипмиссии особо подчеркнул, что в Туркмении свято чтут ратные и трудовые подвиги поколения победителей, добавили в посольстве. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250411/pobeda-2010787233.html
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иван волынкин, туркмения, ашхабад, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иван Волынкин, Туркмения, Ашхабад, Россия
Посол России вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам памятные медали

Волынкин вручил проживающим в Ашхабаде ветеранам медали к 80-летию Победы

© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramПосол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы
Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Посольство России в Туркменистане/Telegram
Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы
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АШХАБАД, 14 апр – РИА Новости. Посол России в Туркмении Иван Волынкин вручил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ашхабаде, юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в стране.
"Посол России в Туркменистане Иван Волынкин навестил проживающих в Ашхабаде ветеранов Великой Отечественной войны. По поручению президента Российской Федерации В.В. Путина он вручил Антонине Павловне Пряничниковой и Тане Мушеговне Аваковой юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в сообщении.
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Глава российской дипмиссии особо подчеркнул, что в Туркмении свято чтут ратные и трудовые подвиги поколения победителей, добавили в посольстве.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИван ВолынкинТуркменияАшхабадРоссия
 
 
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