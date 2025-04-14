https://ria.ru/20250414/vertolet-2011171573.html

Обвинение запросило от 13 лет для поджигателей вертолета МЧС

Обвинение запросило от 13 лет для поджигателей вертолета МЧС - РИА Новости, 14.04.2025

Обвинение запросило от 13 лет для поджигателей вертолета МЧС

Гособвинение просит приговорить к срокам от 13 до 19 лишения свободы пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета МЧС в столичном аэропорту "Остафьево", передает РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:30:00+03:00

2025-04-14T15:30:00+03:00

2025-04-14T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Гособвинение просит приговорить к срокам от 13 до 19 лишения свободы пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета МЧС в столичном аэропорту "Остафьево", передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Хамидулина виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, первые пять лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказал прокурор в ходе прений сторон. На скамье подсудимых пятеро россиян: Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Роман Яковец, Никита Булгаков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге). Прокурор запросил Ямскову, Яковцу и Булгакову также по 19 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима, Мочалиной – 13 лет. По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года. Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей. Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск к подсудимым на сумму более 691 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250117/ostafevo-1994166618.html

https://ria.ru/20250413/podzhog-2011011707.html

https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html

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происшествия, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), москва