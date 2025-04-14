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В Москве призвали перестать подкармливать уток - РИА Новости, 14.04.2025
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16:04 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/utki-2011180929.html
В Москве призвали перестать подкармливать уток
В Москве призвали перестать подкармливать уток - РИА Новости, 14.04.2025
В Москве призвали перестать подкармливать уток
Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей перестать подкармливать уток, поскольку из-за этого их потомство может оказаться под... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:04:00+03:00
2025-04-14T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей перестать подкармливать уток, поскольку из-за этого их потомство может оказаться под угрозой. "Потомство некоторых уток может оказаться под угрозой, если сейчас не перестать подкармливать пернатых… Ежегодно подкормку птиц необходимо прекращать с приходом стабильных плюсовых температур. Излишний уход может навредить как самим пернатым, так и их будущему выводку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что несвоевременная подкормка приводит к утрате естественных инстинктов животных, и они становятся зависимыми от человека. Соблазнившись легкодоступным пропитанием, они могут ошибочно выбрать место для гнезда. Есть вероятность, что на этой территории не окажется видоспецифичного корма для выкармливания птенцов. В конечном счете нехватка полезных веществ чревата возможными болезнями или в худшем случае гибелью утят. "Птицы, вернувшиеся с зимовки, тоже рискуют оказаться в уязвимом положении. Чтобы благополучно перенести миграционный полет в следующем сезоне, им жизненно важно уже сейчас научиться самостоятельно добывать пропитание в естественной среде. Природные корма обеспечивают уток всеми необходимыми питательными веществами гораздо лучше, чем угощения от людей", - подчеркивается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250414/moskva-2010692850.html
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
В Москве призвали перестать подкармливать уток

В Москве призвали перестать подкармливать уток из-за угрозы их потомства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУтки на набережной Строгинского залива в Москве
Утки на набережной Строгинского залива в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Утки на набережной Строгинского залива в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей перестать подкармливать уток, поскольку из-за этого их потомство может оказаться под угрозой.
"Потомство некоторых уток может оказаться под угрозой, если сейчас не перестать подкармливать пернатых… Ежегодно подкормку птиц необходимо прекращать с приходом стабильных плюсовых температур. Излишний уход может навредить как самим пернатым, так и их будущему выводку", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что несвоевременная подкормка приводит к утрате естественных инстинктов животных, и они становятся зависимыми от человека. Соблазнившись легкодоступным пропитанием, они могут ошибочно выбрать место для гнезда. Есть вероятность, что на этой территории не окажется видоспецифичного корма для выкармливания птенцов. В конечном счете нехватка полезных веществ чревата возможными болезнями или в худшем случае гибелью утят.
"Птицы, вернувшиеся с зимовки, тоже рискуют оказаться в уязвимом положении. Чтобы благополучно перенести миграционный полет в следующем сезоне, им жизненно важно уже сейчас научиться самостоятельно добывать пропитание в естественной среде. Природные корма обеспечивают уток всеми необходимыми питательными веществами гораздо лучше, чем угощения от людей", - подчеркивается в сообщении.
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