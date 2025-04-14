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Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 14.04.2025 (обновлено: 19:04 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/uragan-2011213265.html
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр", используя фугасные снаряды, поразил личный состав ВСУ при его ротации на Красноармейском направлении, РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:29:00+03:00
2025-04-14T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
донецкая народная республика
красноармейск
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр", используя фугасные снаряды, поразил личный состав ВСУ при его ротации на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир реактивно-артиллерийской батареи Алексей Якимов. "С моим подразделением сейчас работаем на Красноармейском направлении. Крайнюю задачу выполняли вчера, поражали фугасными боеприпасами ротацию противника. Поразили удачно, с наблюдением — есть четкие попадания в противника. Для нас была цель, это люди в этом конкретном месте. Поразили противника на расстоянии 30 километров", — рассказал он. По словам командира, цель была "жирная", поэтому работали полным пакетом. При этом он добавил, что обстановка на этом направлении — очень напряженная, так как противник не жалеет свой личный состав и технику. Ротация противника, несмотря на постоянное огневое поражение, идет ежедневно, пояснил он. "Бывало, что мы по одной цели работаем несколько раз в течение одного дня. Подбиваем мы много. Наши соседние подразделения — пехотные, артиллерийские — тоже подбивают много. Значит, им надо это направление", — уточняет Якимов. Военнослужащий также пояснил, что при ротации ВСУ для быстрого маневрирования противник использовал пикапы и мотоциклы, тяжелой техники у них не было. Однако это не помогло избежать удара РСЗО "Ураган". "Надеюсь, что они (ВСУ. — Прим. ред.) задумаются об этом, что увидят нашу работу и люди сдадутся в плен", — добавил он.Накануне Минобороны сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Елизаветовка в ДНР.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Урагана" поразил состав ВСУ при ротации на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр", используя фугасные снаряды, поразил личный состав ВСУ при его ротации на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир реактивно-артиллерийской батареи Алексей Якимов.
"С моим подразделением сейчас работаем на Красноармейском направлении. Крайнюю задачу выполняли вчера, поражали фугасными боеприпасами ротацию противника. Поразили удачно, с наблюдением — есть четкие попадания в противника. Для нас была цель, это люди в этом конкретном месте. Поразили противника на расстоянии 30 километров", — рассказал он.
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По словам командира, цель была "жирная", поэтому работали полным пакетом. При этом он добавил, что обстановка на этом направлении — очень напряженная, так как противник не жалеет свой личный состав и технику. Ротация противника, несмотря на постоянное огневое поражение, идет ежедневно, пояснил он.
«
"Бывало, что мы по одной цели работаем несколько раз в течение одного дня. Подбиваем мы много. Наши соседние подразделения — пехотные, артиллерийские — тоже подбивают много. Значит, им надо это направление", — уточняет Якимов.
Военнослужащий также пояснил, что при ротации ВСУ для быстрого маневрирования противник использовал пикапы и мотоциклы, тяжелой техники у них не было. Однако это не помогло избежать удара РСЗО "Ураган".
"Надеюсь, что они (ВСУ. — Прим. ред.) задумаются об этом, что увидят нашу работу и люди сдадутся в плен", — добавил он.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Елизаветовка в ДНР.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
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