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Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 14.04.2025
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:08:00+03:00
2025-04-14T19:08:00+03:00
2025-04-14T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для длительного хранения напитков, аналогичную продукции ушедшей из России компании "Тетра Пак". Инициатором строительства предприятия выступила компания "МолоПак". Мощность производства составит 1,2 миллиарда штук в год, упаковка предназначена для хранения молока, соков и вина. Предприятие заменит ушедшие с российского рынка швейцарские компании "Тетра Пак" и "Сиг Комбиблок", в том числе начнут выпускаться форматы упаковки, которые ранее импортировались – 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л, 2 л. На реализацию проекта компания получила льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей. "Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно", - сказал Путин в ходе мероприятия.
https://realty.ria.ru/20250414/putin-2011218744.html
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экономика, россия, чехов, владимир путин, фонд развития промышленности, технологии
Экономика, Россия, Чехов, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Технологии
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак" в Чехове