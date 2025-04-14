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Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 14.04.2025
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19:08 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/upakovka-2011223613.html
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 14.04.2025
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:08:00+03:00
2025-04-14T19:08:00+03:00
экономика
россия
чехов
владимир путин
фонд развития промышленности
технологии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для длительного хранения напитков, аналогичную продукции ушедшей из России компании "Тетра Пак". Инициатором строительства предприятия выступила компания "МолоПак". Мощность производства составит 1,2 миллиарда штук в год, упаковка предназначена для хранения молока, соков и вина. Предприятие заменит ушедшие с российского рынка швейцарские компании "Тетра Пак" и "Сиг Комбиблок", в том числе начнут выпускаться форматы упаковки, которые ранее импортировались – 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л, 2 л. На реализацию проекта компания получила льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей. "Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно", - сказал Путин в ходе мероприятия.
https://realty.ria.ru/20250414/putin-2011218744.html
https://ria.ru/20250414/putin-2011211105.html
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экономика, россия, чехов, владимир путин, фонд развития промышленности, технологии
Экономика, Россия, Чехов, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Технологии
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"

Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак" в Чехове

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для длительного хранения напитков, аналогичную продукции ушедшей из России компании "Тетра Пак".
Инициатором строительства предприятия выступила компания "МолоПак". Мощность производства составит 1,2 миллиарда штук в год, упаковка предназначена для хранения молока, соков и вина. Предприятие заменит ушедшие с российского рынка швейцарские компании "Тетра Пак" и "Сиг Комбиблок", в том числе начнут выпускаться форматы упаковки, которые ранее импортировались – 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л, 2 л.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин обсудит производство стройматериалов из упаковочных материалов
Вчера, 18:50
На реализацию проекта компания получила льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей.
"Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно", - сказал Путин в ходе мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаРоссияЧеховВладимир ПутинФонд развития промышленностиТехнологии
 
 
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