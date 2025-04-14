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Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
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02:45 14.04.2025 (обновлено: 12:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/uliyanov-2011065179.html
Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах
Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах
Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:45:00+03:00
2025-04-14T12:48:00+03:00
россия
сша
сумы
марко рубио
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.&quot;Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?&quot; — написал Ульянов в соцсети Х, комментируя пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является "трагическим напоминанием" о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.
https://ria.ru/20250407/ulyanov-2009720142.html
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россия, сша, сумы, марко рубио, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп
Россия, США, Сумы, Марко Рубио, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп
Ульянов ответил на заявление Рубио о событиях в Сумах

Ульянов спросил Рубио после его поста о Сумах, хотят ли США прекращения атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.
«

"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" — написал Ульянов в соцсети Х, комментируя пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.

Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является "трагическим напоминанием" о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.
Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным, считает Ульянов
7 апреля, 01:19
 
РоссияСШАСумыМарко РубиоМихаил Ульянов (дипломат)Дональд Трамп
 
 
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