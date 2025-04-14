https://ria.ru/20250414/ukraina-2011076900.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 14.04.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:45:00+03:00
2025-04-14T07:45:00+03:00
2025-04-14T07:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."В Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются", — написал он.По утверждению Терехова, под ударом оказалось предприятие в Фастовском районе. Информация о возможных пострадавших уточняется.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и еще восьми областях Украины с 04.11 (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html
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В мире, Харьков, Киев, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове