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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 14.04.2025
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07:45 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011076900.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 14.04.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:45:00+03:00
2025-04-14T07:45:00+03:00
в мире
харьков
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украина
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."В Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются", — написал он.По утверждению Терехова, под ударом оказалось предприятие в Фастовском районе. Информация о возможных пострадавших уточняется.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и еще восьми областях Украины с 04.11 (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html
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в мире, харьков, киев, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Киев, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове

© Фото опубликовано Владимиром ЗеленскимПоследствия взрыва в Харькове
Последствия взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото опубликовано Владимиром Зеленским
Последствия взрыва в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются", — написал он.
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По утверждению Терехова, под ударом оказалось предприятие в Фастовском районе. Информация о возможных пострадавших уточняется.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и еще восьми областях Украины с 04.11 (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреХарьковКиевУкраинаИгорь ТереховДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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