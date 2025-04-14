https://ria.ru/20250414/ugol-2011115664.html

В России ожидают рост добычи угля к 2050 году на 51 процент

В России ожидают рост добычи угля к 2050 году на 51 процент - РИА Новости, 14.04.2025

В России ожидают рост добычи угля к 2050 году на 51 процент

Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, до 662 миллионов тонн по сравнению с 2023 годом, экспорт - на 64,7%, до 350,1 миллиона тонн, следует из РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:46:00+03:00

2025-04-14T11:46:00+03:00

2025-04-14T11:47:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ba326525cecc64aeee18b3d7f41788c.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, до 662 миллионов тонн по сравнению с 2023 годом, экспорт - на 64,7%, до 350,1 миллиона тонн, следует из утвержденной правительством Энергостратегии до 2050 года. Согласно целевому сценарию, добыча угля вырастет к 2050 году до 662 миллионов тонн, в то же время инерционный сценарий предполагает рост добычи до 586,4 миллиона тонн. Экспорт угля по целевому сценарию к 2050 году вырастет до 350,1 миллиона тонн, по инерционному - до 294,8 миллиона тонн. В 2023 году добыча угля в РФ составляла 438,7 миллиона тонн, поставки на внешние рынки - 212,5 миллиона тонн.Доля российского экспорта угля на мировом рынке к 2050 году составит величину от 24 до 27%, увеличившись с 14,5% в 2023 году, следует из Энергетической стратегии.Также, согласно документу, к 2030 году эта доля увеличится до 15-16%, к 2036 году - до 21-23%.При этом, как ожидается в целевом сценарии стратегии, доля угля в мировом энергобалансе сократится до 22,8% к 2050 году с 30%, а потребление опустится на 6,2%, до 8,003 миллиарда тонн в год.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010130971.html

https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия