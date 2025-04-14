https://ria.ru/20250414/udary-2011166931.html

ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины

ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 14.04.2025

ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины

Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:02:00+03:00

2025-04-14T16:02:00+03:00

2025-04-14T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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украина, россия, вооруженные силы украины