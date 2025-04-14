Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 14.04.2025 (обновлено: 16:53 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/udary-2011166931.html
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:02:00+03:00
2025-04-14T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20250414/svo-2011147713.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины

ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины, инфраструктуре аэродрома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала