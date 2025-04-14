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ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:02:00+03:00
2025-04-14T16:02:00+03:00
2025-04-14T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины, инфраструктуре аэродрома