https://ria.ru/20250414/uchenye-2011063404.html

Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ

Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ

Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет газета... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:54:00+03:00

2025-04-14T01:54:00+03:00

2025-04-14T01:54:00+03:00

наука

лондон

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование. "Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории", - говорится в материале издания. Отмечается, что ученые разработали материал, который имитирует необходимую для развития зуба среду, что позволяет клеткам посылать сигналы и начать формирование зуба. При этом в исследовании подчеркивается, что, в отличие имплантов и пломб, выращенный из клеток пациента зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться. Исследователи изучают два возможных варианта применения технологии: выращивание целого зуба в лаборатории перед его имплантацией или помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть пациента, где они смогут продолжить рост. Ученые считают, что подобные методы могут произвести революцию в стоматологии и представить эффективные решения для восстановления и регенерации зубов.

https://ri.ria.ru/20250409/nauka-2009781791.html

https://ri.ria.ru/20250408/nauka-2009820836.html

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