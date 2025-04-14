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Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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Наука
 
01:54 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/uchenye-2011063404.html
Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ
Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ
Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет газета... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T01:54:00+03:00
2025-04-14T01:54:00+03:00
наука
лондон
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование. "Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории", - говорится в материале издания. Отмечается, что ученые разработали материал, который имитирует необходимую для развития зуба среду, что позволяет клеткам посылать сигналы и начать формирование зуба. При этом в исследовании подчеркивается, что, в отличие имплантов и пломб, выращенный из клеток пациента зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться. Исследователи изучают два возможных варианта применения технологии: выращивание целого зуба в лаборатории перед его имплантацией или помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть пациента, где они смогут продолжить рост. Ученые считают, что подобные методы могут произвести революцию в стоматологии и представить эффективные решения для восстановления и регенерации зубов.
https://ri.ria.ru/20250409/nauka-2009781791.html
https://ri.ria.ru/20250408/nauka-2009820836.html
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Наука, Лондон
Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщили СМИ

Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование.
"Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории", - говорится в материале издания.
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Отмечается, что ученые разработали материал, который имитирует необходимую для развития зуба среду, что позволяет клеткам посылать сигналы и начать формирование зуба. При этом в исследовании подчеркивается, что, в отличие имплантов и пломб, выращенный из клеток пациента зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться.
Исследователи изучают два возможных варианта применения технологии: выращивание целого зуба в лаборатории перед его имплантацией или помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть пациента, где они смогут продолжить рост.
Ученые считают, что подобные методы могут произвести революцию в стоматологии и представить эффективные решения для восстановления и регенерации зубов.
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