https://ria.ru/20250414/uchastnik-2011086593.html
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области - РИА Новости, 14.04.2025
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области
Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:31:00+03:00
2025-04-14T09:31:00+03:00
2025-04-14T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Балашов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" участники получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных проектов на федеральном и региональном уровнях. "Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей", - сказал боец. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами. За выполнение боевых задач в зоне СВО Балашов награжден орденом Мужества, также награжден медалью "За отвагу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
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https://ria.ru/20250226/programma-2001784925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, политика
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Политика
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области
Участник программы "Время героев" Балашов стал замгубернатора Липецкой области
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области
по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке", - говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Балашов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" участники получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных проектов на федеральном и региональном уровнях.
"Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей", - сказал боец.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
отметил, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами.
За выполнение боевых задач в зоне СВО Балашов награжден орденом Мужества, также награжден медалью "За отвагу".
Президент РФ Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.