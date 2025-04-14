Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/uchastnik-2011086593.html
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области - РИА Новости, 14.04.2025
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области
Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:31:00+03:00
2025-04-14T09:31:00+03:00
липецкая область
россия
игорь артамонов
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011086453_0:65:1680:1010_1920x0_80_0_0_acc7d643a633976aefb636564966ff36.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Балашов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" участники получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных проектов на федеральном и региональном уровнях. "Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей", - сказал боец. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами. За выполнение боевых задач в зоне СВО Балашов награжден орденом Мужества, также награжден медалью "За отвагу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html
https://ria.ru/20250226/programma-2001784925.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011086453_187:0:1680:1120_1920x0_80_0_0_9bca03e791793ca372ce81e1c01ee4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, политика
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Политика
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области

Участник программы "Время героев" Балашов стал замгубернатора Липецкой области

© Фото : программа "Время героев"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке
Кавалер ордена Мужества, участник программы Время героев Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : программа "Время героев"
Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке", - говорится в сообщении.
Роман Гришин, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы Время героев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР
5 февраля, 09:46
Комментируя свое назначение, Балашов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" участники получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных проектов на федеральном и региональном уровнях.
"Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей", - сказал боец.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами.
За выполнение боевых задач в зоне СВО Балашов награжден орденом Мужества, также награжден медалью "За отвагу".
Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы Время героев Александр Шляпников - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области
28 декабря 2024, 09:39
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Москалькова предложила расширить программу "Время героев"
26 февраля, 17:57
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала