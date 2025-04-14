https://ria.ru/20250414/uchastnik-2011086593.html

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области - РИА Новости, 14.04.2025

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Липецкой области

Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:31:00+03:00

2025-04-14T09:31:00+03:00

2025-04-14T09:31:00+03:00

липецкая область

россия

игорь артамонов

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Балашов назначен на должность заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Балашов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" участники получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных проектов на федеральном и региональном уровнях. "Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей", - сказал боец. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами. За выполнение боевых задач в зоне СВО Балашов награжден орденом Мужества, также награжден медалью "За отвагу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

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https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html

https://ria.ru/20250226/programma-2001784925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, политика