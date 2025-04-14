https://ria.ru/20250414/tyumen-2011141919.html

Тюменская область усилит меры безопасности в майские праздники

Тюменская область усилит меры безопасности в майские праздники - РИА Новости, 14.04.2025

Тюменская область усилит меры безопасности в майские праздники

В Тюменской области на время майских праздников усилят меры безопасности в общественных местах и там, где будут проходить массовые мероприятия, сообщается на... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:16:00+03:00

2025-04-14T13:16:00+03:00

2025-04-14T13:16:00+03:00

тюменская область

тюменская область

майские праздники

александр моор

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 14 апр – РИА Новости. В Тюменской области на время майских праздников усилят меры безопасности в общественных местах и там, где будут проходить массовые мероприятия, сообщается на сайте правительства региона. "Дополнительные меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов во время подготовки и проведения майских праздников рассмотрели участники заседания региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор… Подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России будут переведены на усиленный вариант несения службы", - указано в сообщении. Для оперативного реагирования на изменения обстановки полиция обеспечит дополнительный контроль с помощью систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий в областном центре. Помимо правоохранительных органов, в режиме повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая будут работать службы Тюменского территориального центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи, травмпункты, токсикологические отделения. Александр Моор отметил, что большое внимание вопросам безопасности накануне первомайских праздников в этом году обусловлено организацией масштабных акций, в том числе проведением парада в честь Дня Великой Победы, который в прошлый раз проходил в Тюмени в 2022 году. "Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250409/rezerv-2010181943.html

https://ria.ru/20250407/moor-2009770565.html

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тюменская область, майские праздники, александр моор, тюмень