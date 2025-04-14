В правительстве раскрыли планы по турсезону в Крыму и на Кубани
Савельев: турсезон на Черном море пройдет в обычном режиме
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме, по пляжам Анапы и Темрюкского района в ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.
"В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется открытие туристического сезона в обычном режиме", - сказал Савельев на совещании президента России с членами правительства, пояснив, что по итогам исследования атмосферного воздуха, пресной воды из источников питьевого водоснабжения, отклонений от нормативов не выявлено.
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Что касается Анапы и Темрюкского района, Роспотребнадзором организован регулярный забор проб на территориях наиболее пострадавших пляжей - это 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе, отметил вице-премьер. "Ожидаем, что в ближайшее время Роспотребнадзор представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям", - сказал он, добавив, что уже на основании этого заключения Краснодарским краем совместно с Роспотребнадзором и Минэкономразвития будет принято окончательное решение о формате организации отдыха там в текущем году.
"В Анапе и Темрюкском районе организация туристического сезона с использованием инфраструктуры коллективных средств размещения, санаториев, домов отдыха, гостиниц, спа-комплексов возможна без ограничений. По работе пляжей и доступу к морю - ждем заключения Роспотребнадзора", - заключил Савельев.