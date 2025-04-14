https://ria.ru/20250414/turizm-2011213463.html

Жалоб из-за выброса нефти на пляж в ОАЭ не поступало, заявили в "Турпомощи"

Жалоб из-за выброса нефти на пляж в ОАЭ не поступало, заявили в "Турпомощи" - РИА Новости, 14.04.2025

Жалоб из-за выброса нефти на пляж в ОАЭ не поступало, заявили в "Турпомощи"

Российские туристы и турбизнес не обращались в ассоциацию с жалобами и просьбами на прекращение тура в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в связи с выбросом... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:30:00+03:00

2025-04-14T18:30:00+03:00

2025-04-14T18:30:00+03:00

новости - туризм

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011213130_0:358:794:805_1920x0_80_0_0_93811985ff1a76474d27ea874ed5ab17.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские туристы и турбизнес не обращались в ассоциацию с жалобами и просьбами на прекращение тура в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в связи с выбросом нефти на пляж в эмирате Фуджейра, сказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко на пресс-конференции. В понедельник в российских Telegram-каналах и СМИ появились сообщения со ссылкой на туристов о том, что на пляжах ряда отелей Фуджейры наблюдается загрязнение, предположительно выброс нефти или мазута. "До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, и как правило в таких ситуациях мы сразу получаем звонки отовсюду. То есть "я хочу переехать", "я хочу поменять тур", "как мне вернуться на родину", "как заставить оператора или агента меня вывезти" и так далее и тому подобное. До настоящего времени мы такой обратной связи не имеем, никто к нам не обращается", - сказал Осауленко. "Я думаю, что, скорее всего, там причин может быть много всяких разных, но я думаю, что, как правило, организаторы туров, я имею в виду туроператоров и администрации туристские на месте, они решают такие вопросы. Если надо, переселяют, перевозят в другие отели или каким-то иным образом", - добавил он.

https://ria.ru/20250312/anapa-2004547293.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, оаэ