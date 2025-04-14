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Подполье рассказало об автобусах с сюрпризом для ТЦК из Дании - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 14.04.2025 (обновлено: 06:29 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ttsk-2011073313.html
Подполье рассказало об автобусах с сюрпризом для ТЦК из Дании
Подполье рассказало об автобусах с сюрпризом для ТЦК из Дании - РИА Новости, 14.04.2025
Подполье рассказало об автобусах с сюрпризом для ТЦК из Дании
Дания направила Украине автомобили для военкоматов, оборудованные датчиками для определения местоположения включенных телефонов - машины поступят в Николаевскую РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:08:00+03:00
2025-04-14T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дания
николаевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Дания направила Украине автомобили для военкоматов, оборудованные датчиками для определения местоположения включенных телефонов - машины поступят в Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "На прошлой неделе николаевские ТЦК заявили, что скоро начнут с удвоенной силой задерживать местных мужчин, так как к ним едет новая техника взамен сожженной… Микроавтобусы будут оснащены современными датчиками, определяющими местоположение включенных телефонов", - сказал Лебедев. По словам собеседника агентства, ему прислали фотографии колонны этих автомобилей, уже направляющихся на Украину. "Только что на трассе А24 в Германии, в сторону Украины, меня обогнала колонна микроавтобусов и джипов - штук пять. На всех были датские транзитные номера и наклейки: датский флаг, скрещенный с украинским. Еще какие-то эмблемы были. Замыкала колонну Audi Q5 на украинских номерах. Слышал, что датчане взяли шефство над Николаевской областью и активно туда "инвестируют". Вот и "помощь" поехала - бусики (так на Украине называют микроавтобусы - ред.) для бусификаторов", - прислал сообщение Лебедеву русскоязычный житель Германии.
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украина
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украина, дания, николаевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, Николаевская область, Сергей Лебедев
Подполье рассказало об автобусах с сюрпризом для ТЦК из Дании

Дания направляет автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК
Сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Дания направила Украине автомобили для военкоматов, оборудованные датчиками для определения местоположения включенных телефонов - машины поступят в Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На прошлой неделе николаевские ТЦК заявили, что скоро начнут с удвоенной силой задерживать местных мужчин, так как к ним едет новая техника взамен сожженной… Микроавтобусы будут оснащены современными датчиками, определяющими местоположение включенных телефонов", - сказал Лебедев.
По словам собеседника агентства, ему прислали фотографии колонны этих автомобилей, уже направляющихся на Украину.
"Только что на трассе А24 в Германии, в сторону Украины, меня обогнала колонна микроавтобусов и джипов - штук пять. На всех были датские транзитные номера и наклейки: датский флаг, скрещенный с украинским. Еще какие-то эмблемы были. Замыкала колонну Audi Q5 на украинских номерах. Слышал, что датчане взяли шефство над Николаевской областью и активно туда "инвестируют". Вот и "помощь" поехала - бусики (так на Украине называют микроавтобусы - ред.) для бусификаторов", - прислал сообщение Лебедеву русскоязычный житель Германии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДанияНиколаевская областьСергей Лебедев
 
 
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