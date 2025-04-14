https://ria.ru/20250414/trevoga-2011265921.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:59:00+03:00
2025-04-14T23:59:00+03:00
2025-04-14T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов(БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров "102" или "112", - говорится в сообщении.
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
МЧС объявило воздушную тревогу на всей территории Тамбовской области