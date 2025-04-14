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В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/trevoga-2011265921.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:59:00+03:00
2025-04-14T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов(БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров "102" или "112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011242996.html
тамбовская область
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

МЧС объявило воздушную тревогу на всей территории Тамбовской области

© Flickr / Grigory GusevРека Цна в Тамбове
Река Цна в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Flickr / Grigory Gusev
Река Цна в Тамбове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов(БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров "102" или "112", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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