https://ria.ru/20250414/trevoga-2011077261.html

В Киеве объявили третью за ночь воздушную тревогу

В Киеве объявили третью за ночь воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025

В Киеве объявили третью за ночь воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:51:00+03:00

2025-04-14T07:51:00+03:00

2025-04-14T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 7.42, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях страны. Кроме того, сигнал ранее объявленной тревоги продолжает звучать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250414/obstrel-2011058604.html

киев

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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины