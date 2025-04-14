Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов в России
Треть компаний из США потеряли право на обратный выкуп проданных в РФ активов
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России при уходе с рынка с 2022 года, заявил в интервью "Эксперту" президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
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"Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла", — сказал он.
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По словам Эйджи, компании заключали с новыми собственниками call-опционы на определенный срок, часть из которых уже недействительна. Так, в первый год санкций, в 2022-м, максимальный срок действия опционов на обратный выкуп бизнеса составлял пять лет. В 2023 году его сократили до трех лет, а на сегодняшний день такие разрешения получить уже невозможно.
Издание отметило, что сейчас ведется дискуссия, стоит ли исполнять даже те опционы, которые действуют.
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"На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении", — добавил президент AmCham.
AmCham — международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, ее миссия заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
Президент Владимир Путин в конце марта заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет и они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер Денис Мантуров.
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