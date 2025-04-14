https://ria.ru/20250414/tret-2011123488.html

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов в России

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов в России - РИА Новости, 14.04.2025

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов в России

Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России при уходе с рынка с 2022 года, заявил в интервью "Эксперту"... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:16:00+03:00

2025-04-14T12:16:00+03:00

2025-04-14T13:06:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

amcham

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России при уходе с рынка с 2022 года, заявил в интервью "Эксперту" президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. "Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла", — сказал он. По словам Эйджи, компании заключали с новыми собственниками call-опционы на определенный срок, часть из которых уже недействительна. Так, в первый год санкций, в 2022-м, максимальный срок действия опционов на обратный выкуп бизнеса составлял пять лет. В 2023 году его сократили до трех лет, а на сегодняшний день такие разрешения получить уже невозможно. Издание отметило, что сейчас ведется дискуссия, стоит ли исполнять даже те опционы, которые действуют. "На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении", — добавил президент AmCham. AmCham — международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, ее миссия заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России. Президент Владимир Путин в конце марта заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет и они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер Денис Мантуров.

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html

https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, amcham, сша