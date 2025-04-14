Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени
Трамп: скоро будут очень хорошие предложения по решению конфликта на Украине
© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", — отметил он.
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Накануне телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре.
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Главы государств договорились незамедлительно начать технические обсуждения по введению режима прекращения огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру. Двадцать четвертого марта прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. Они договорились о черноморской инициативе, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий — в частности, снятия санкций с Россельхозбанка.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.