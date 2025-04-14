https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени - РИА Новости, 14.04.2025

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени

В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:22:00+03:00

2025-04-14T19:22:00+03:00

2025-04-14T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", — отметил он. Накануне телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре.На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.

https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html

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украина

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