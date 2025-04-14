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Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 14.04.2025 (обновлено: 21:07 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени - РИА Новости, 14.04.2025
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени
В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:22:00+03:00
2025-04-14T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", — отметил он. Накануне телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре.На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.
https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html
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украина, в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени

Трамп: скоро будут очень хорошие предложения по решению конфликта на Украине

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. В ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Киев бьет теперь по Соединенным Штатам
Вчера, 08:00
Накануне телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре.

Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Главы государств договорились незамедлительно начать технические обсуждения по введению режима прекращения огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру. Двадцать четвертого марта прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. Они договорились о черноморской инициативе, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий — в частности, снятия санкций с Россельхозбанка.

На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Бесчестный деятель": Трамп вышел из себя после выходки Зеленского
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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