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Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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18:31 14.04.2025 (обновлено: 18:32 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tramp-2011213889.html
Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ
Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ
Позиция президента США Дональда Трампа в вопросе введения импортных пошлин непоколебима на фоне призывов лидеров бизнеса положить конец торговой войне, сообщает РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:31:00+03:00
2025-04-14T18:32:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа в вопросе введения импортных пошлин непоколебима на фоне призывов лидеров бизнеса положить конец торговой войне, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. "Лидеры бизнеса призывают... президента Трампа раскритиковать министра торговли Говарда Латника, советника по торговле и производству Питера Наварро и их протарифные взгляды, надеясь положить конец торговой войне... Трамп полностью непоколебим", - говорится в сообщении. При этом, по данным портала, чиновники администрации Трампа в частном порядке признают, что США развёртывают "недостаточно" пошлин, но они надеются, что "фаза проб и ошибок" позади, поскольку США готовятся к возможной "жестокой торговой войне" с Китаем. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских - 125%.
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html
сша
китай
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ

Axios: позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа в вопросе введения импортных пошлин непоколебима на фоне призывов лидеров бизнеса положить конец торговой войне, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.
«
"Лидеры бизнеса призывают... президента Трампа раскритиковать министра торговли Говарда Латника, советника по торговле и производству Питера Наварро и их протарифные взгляды, надеясь положить конец торговой войне... Трамп полностью непоколебим", - говорится в сообщении.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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При этом, по данным портала, чиновники администрации Трампа в частном порядке признают, что США развёртывают "недостаточно" пошлин, но они надеются, что "фаза проб и ошибок" позади, поскольку США готовятся к возможной "жестокой торговой войне" с Китаем.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских - 125%.
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13 апреля, 23:29
 
СШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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