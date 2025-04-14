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Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 14.04.2025 (обновлено: 18:42 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tramp-2011196976.html
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта - РИА Новости, 14.04.2025
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта
Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:21:00+03:00
2025-04-14T18:42:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
специальная военная операция на украине
россия
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу боевых действий на Украине."Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя, я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. &lt;…&gt; Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", — написал он в соцсети Truth Social.Накануне Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается теплой тональности диалога с Россией в ущерб украинской стороне.Кроме того, Зеленский считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, нет консолидированной позиции в поддержке Киева. Он назвал приостановку США помощи и обмена разведанными с Украиной очень болезненным решением."У меня вопрос: что США сделали зеркальное в сторону русских? &lt;...&gt; Нам заблокировали и потом предложили. А русским — предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" — работает в одну сторону, только в нашу", — посетовал он.Как отметил Пушков, киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине."В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", — написал он в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011146516.html
https://ria.ru/20250414/tramp-2011090953.html
https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в ужасной работе, которая вызвала конфликт

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу боевых действий на Украине.
"Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя, я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. <…> Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", — написал он в соцсети Truth Social.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа
Вчера, 13:57
Накануне Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается теплой тональности диалога с Россией в ущерб украинской стороне.
Кроме того, Зеленский считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, нет консолидированной позиции в поддержке Киева. Он назвал приостановку США помощи и обмена разведанными с Украиной очень болезненным решением.
"У меня вопрос: что США сделали зеркальное в сторону русских? <...> Нам заблокировали и потом предложили. А русским — предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" — работает в одну сторону, только в нашу", — посетовал он.
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Бесчестный деятель": Трамп вышел из себя после выходки Зеленского
Вчера, 10:06
Как отметил Пушков, киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине.
"В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", — написал он в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
Петр Порошенко* и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Трамп спрашивал Порошенко*, чей Крым, пишет NYT
13 апреля, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссияДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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