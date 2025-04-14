https://ria.ru/20250414/tramp-2011196976.html

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта - РИА Новости, 14.04.2025

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:21:00+03:00

2025-04-14T17:21:00+03:00

2025-04-14T18:42:00+03:00

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу боевых действий на Украине."Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя, я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. <…> Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", — написал он в соцсети Truth Social.Накануне Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается теплой тональности диалога с Россией в ущерб украинской стороне.Кроме того, Зеленский считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, нет консолидированной позиции в поддержке Киева. Он назвал приостановку США помощи и обмена разведанными с Украиной очень болезненным решением."У меня вопрос: что США сделали зеркальное в сторону русских? <...> Нам заблокировали и потом предложили. А русским — предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" — работает в одну сторону, только в нашу", — посетовал он.Как отметил Пушков, киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине."В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", — написал он в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011146516.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011090953.html

https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, дональд трамп, россия, джо байден, владимир зеленский