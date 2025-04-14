Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в ужасной работе, которая вызвала конфликт
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу боевых действий на Украине.
"Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя, я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. <…> Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", — написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, Зеленский считает, что в Америке есть люди, заинтересованные строить отношения с русскими, из-за чего, по его мнению, нет консолидированной позиции в поддержке Киева. Он назвал приостановку США помощи и обмена разведанными с Украиной очень болезненным решением.
"У меня вопрос: что США сделали зеркальное в сторону русских? <...> Нам заблокировали и потом предложили. А русским — предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" — работает в одну сторону, только в нашу", — посетовал он.
Как отметил Пушков, киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине.
"В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", — написал он в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
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