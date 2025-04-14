https://ria.ru/20250414/tramp-2011185933.html

Политолог оценил планы Трампа создать запас металлов на дне Тихого океана

Политолог оценил планы Трампа создать запас металлов на дне Тихого океана - РИА Новости, 14.04.2025

Политолог оценил планы Трампа создать запас металлов на дне Тихого океана

Планы президента США Дональда Трампа создать запас критически важных металлов со дна Тихого океана на фоне обострения экономических отношений с Китаем выглядят... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:29:00+03:00

2025-04-14T16:29:00+03:00

2025-04-14T16:29:00+03:00

китай

сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа создать запас критически важных металлов со дна Тихого океана на фоне обострения экономических отношений с Китаем выглядят "паническими" и могут привести к проблемам в цепочках поставок, такое мнение высказал политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, его слова приводит газета Global Times.На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, чтобы противостоять доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов. "Подход Вашингтона к критически важным полезным ископаемым выглядит паническим… Действия США не только нарушат глобальные цепочки поставок, но и столкнутся с нереалистичными экономическими и логистическими проблемами", - приводит газета Global Times слова Люй Сяна. По его мнению, такие планы могут представлять собой попытку контролировать Соединенными Штатами районы Тихого океана, которые потенциально подлежат разработке ресурсов морского дна. Как отметил Люй Сян, единственным верным путем к эффективной разработке полезных ископаемых является глобальное сотрудничество, а не одностороннее накопление запасов. В этом смысле Китай имеет явное преимущество благодаря своей интегрированной цепочке поставок и передовым технологиям переработки, подчеркнул эксперт. Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250329/tramp-2008098792.html

https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html

https://ria.ru/20250212/tarify-1998745459.html

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китай, сша, тихий океан, дональд трамп, в мире